Торговый оборот в СНГ увеличился на 27% за первое полугодие 2021 года

Странам СНГ за первое полугодие этого года удалось существенно увеличить торговый оборот, как передает Арменпресс, об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ в пятницу.

"Пандемия стала серьезным испытанием для наших государств и всего мира, послужила причиной снижения деловой активности", - констатировал он. Однако, по словам Мишустина, "экономики стран Содружества постепенно восстанавливаются".

"За первое полугодие текущего года взаимная торговля выросла почти на 27%, а внешнеторговый оборот - более чем на четверть, объем валового внутреннего продукта в целом по Содружеству увеличился практически на 4,5%", - отметил российский премьер.