Азербайджан продолжает торпедировать выполнение достигнутых договоренностей: вице-премьер Армении

В результате развязанной Азербайджаном войны 40 000 человек остались без крова, лишились своего имущества, 17 000 гражданских объектов и инфраструктур были разрушены. Несколько тысяч человек были убиты и ранены, в том числе и мирные жители, судьба многих до сих пор неизвестна. Как передает «Арменпресс», об этом на онлайн-заседании Совета глав правительств СНГ 12 ноября заявил заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян.

«Несмотря на взятые обязательства, Азербайджан продолжает тормозить выполнение достигнутых договоренностей, включая задерживание многих армянских военнопленных, что является не только грубым нарушением пункта 8 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, но и международного гуманитарного права. Искажая положения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, Азербайджан преувеличивает идею коридора, повышая угрозу применения силы», - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт не может быть решен силовыми методами.

«Урегулирование конфликта может быть достигнуто путем мирных переговоров, исключительно в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Чтобы разрядить ситуацию и выйти на этап мирного развития региона, Азербайджану необходимо занять конструктивную позицию, отказавшись от политики ненависти, агрессивной риторики и враждебных действий», - заключил Григорян.