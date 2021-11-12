В Сирии восстановили более половины продовольственной промышленности

Сирия восстановила более 50% заводов и фабрик продовольственного сектора, разрушенные в ходе войны, как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Зияд Саббаг.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года.

"Идет восстановление. Частный сектор заново построил свои заводы, и многие уже работают, введены в эксплуатацию и новые предприятия… Можно сказать, мы восстановили более 50%", - сказал министр.

Говоря о текстильной промышленности, которая являлась одной из основных направлений сирийского производства на ряду с продуктами питания и фармацевтикой, министр рассказал, что восстановлено около 40% производственных мощностей.

Ущерб, нанесенный сирийской промышленности государственного и частного сектора с начала войны, превысил 23,5 миллиарда долларов США, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Зияд Саббаг.

"Ущерб промышленности частного и государственного секторов по оценке на конец 2019 года превысил 23,5 миллиарда долларов", - сказал Саббаг.

По словам министра, в большей степени разрушены промышленные объекты нефтяной отрасли. "Но помимо этого, были целенаправленные действия по разрушению промышленных объектов, ориентированных на производство продуктов питания и лекарств, которые имели стратегическое значения и напрямую влияли на жизнь граждан", - добавил он.

Саббаг отметил, что серьезный ущерб нанесен текстильной промышленности и в первую очередь в провинции Алеппо, где практически полностью были разрушены и разграблены террористами частные и государственные фабрики.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года.