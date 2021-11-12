Число случаев заражения COVID-19 в мире приближается к 252 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы возросло до 251 941 758, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 079 990 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 852 276 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 759 676.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 414 186. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 462 690 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 924 598 заболевших, из них умерли 610 224 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 653,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 340 человек, в Индии - 331, Бразилии - 2 844.