Спикер Парламента Армении принял посла Литвы в Армении

Спикер Национального собрания Республики Армения Ален Симонян принял чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Армении Ингу Станите-Толочкиене.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Национальном собрании. Ален Симонян на встрече высоко оценил армяно-литовские дружеские отношения и существующее сотрудничество. Он особо отметил усилия и внимание посла к содействию реализации совместных повесток дня и ее последовательности.

Стороны обсудили перспективы армяно-литовского парламентского сотрудничества и уже зарегистрированные результаты в этом направлении.

Отмечается, что собеседники затронули темы парламентской дипломатии и активизации межпарламентского сотрудничества.

Они обменялись мнениями по вопросам, связанным с демократией и правами человека. В этом контексте Инга Станите-Толочкиене высоко оценила парламентские выборы в Армении. Она отметила, что отношения с Арменией являются одним из приоритетов ее страны.

По словам посла Литвы, по реформам, проводимым в рамках Восточного партнерства, и шагам, направленным на укрепление демократии, Армения находится в числе лидеров.

Было обсуждено и сотрудничество между Арменией и Литвой в рамках ЕС.