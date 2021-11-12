Опубликован доклад, доказывающий военные преступления Азербайджана против армянского народа

Агрессия, развязанная Азербайджаном против Арцаха и его народа во время 44-дневной войны в 2020 году, сопровождавшаяся военными преступлениями, преднамеренными нападениями на мирных жителей, пытками пленных и казнями, является свидетельством государственной политики Азербайджана по «очищению» Арцаха от его коренного народа. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил президент Армянского института международной безопасности Степа Сафарян на Форуме безопасности, представляя очередной доклад о 44-дневной войне, в котором основное внимание уделено военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершенных Азербайджаном в ходе войны против Республики Армения, Республики Арцах и армянского народа.

«Сегодня мы представляем довольно тяжелый доклад, учитывая жестокость фактов, которые вы найдете в нем. Как известно, 27 сентября 2020 года Азербайджан при открытой и активной поддержке Турции и массовом участии наемных террористов развязал широкомасштабную агрессию против Республики Арцах и армянского народа. Азербайджанская агрессия произошла в непростое для мира время - в условиях пандемии COVID-19. Не смотря на то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 23 марта 2020 года призвал к прекращению огня во всех частях мира, заявив, что вооруженные конфликты должны быть прекращены и человечество должно сосредоточиться на борьбе за человеческие жизни», - сказал Степа Сафарян.

Представленный доклад уже третий, касающийся 44-дневной войны в Арцахе, подготовленный Армянским институтом международной безопасности. В нем подробно, с четкими фактами, ссылками и доказательствами представлены грубые нарушения Азербайджана Конвенций ООН и других международных документов. Совершенные им военные преступления, в частности, нападения на гражданских лиц, гражданские инфраструктуры, на журналистов, широкое применение запрещенного оружия, преступления в отношении военнопленных и плененных гражданских лиц, уничтожения армянских исторических и культурных памятников, роль Турции в войне, финансирование и участие наемных террористов.

АИМБ 27 сентября в связи с годовщиной начала войны опубликовал доклад «Провокации, осуществляемые Азербайджаном после подписания трехстороннего заявления 9 ноября 2020 г. ». 9 ноября в связи с годовщиной установления режима прекращения огня в 44-дневной войне доклад «Дорога к 44-дневной войне», посвященный анализу причин войны.

Арам Саркисян