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Проекты решений по части городского бюджета Еревана будут представлены на обсуждения Совета старейшин

Проекты решений по части городского бюджета Еревана будут представлены на обсуждения Совета старейшин

Совет по управлению пятилетней программой развития и годового бюджета при мэре Еревана обобщил результаты общественных слушаний относительно городского бюджета, запланированного на 2022г., программы развития, тарифов местных пошлин и оплат, проектов решений Совета старейшин по части предоставления привилегий.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, посредством электронной почты и непосредственно в письменной форме было получено 41 письмо.

Некоторые предложения были включены в программы следующего года. Часть из них находится вне полномочий мэрии, однако городские власти готовы обсудить их с соответствующими ведомствами.

Проекты представленных предложений будут вынесены на обсуждение Совета старейшин.


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