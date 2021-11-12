Азиатские индексы выросли - 12-11-21

ТОКИО, 12 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.13% и составил 29609.97 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.31% и составил 2040.60 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.18% и составил 3539.10 пункта, а HANG SENG вырос на 0.32% и составил 25327.97 пункта.