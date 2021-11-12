Время в Ереване: 11:07:36,   12 Ноябрь

Министр обороны Армении и посол Индии обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны

Министр обороны Армении и посол Индии обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны

Министр обороны Республики Армения Аршак Карапетян принял 12 ноября Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Республике Армения г-на Кишана Дан Девала и новоназначенного военного атташе при посольстве Индии бригадного генерала Раджеша Пушкаря (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Аршак Карапетян поздравил бригадного генерала Пушкаря с аккредитацией в Армении, отметив, что аккредитация индийского военного атташе является серьезным шагом на пути развития оборонного сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Стороны подтвердили, что существует ряд областей, представляющих взаимный интерес, которые должны быть закреплены в соглашениях о сотрудничестве. Была подчеркнута также важность взаимных визитов на высоком уровне.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]