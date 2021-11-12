Министр обороны Армении и посол Индии обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны

Министр обороны Республики Армения Аршак Карапетян принял 12 ноября Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Республике Армения г-на Кишана Дан Девала и новоназначенного военного атташе при посольстве Индии бригадного генерала Раджеша Пушкаря (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Аршак Карапетян поздравил бригадного генерала Пушкаря с аккредитацией в Армении, отметив, что аккредитация индийского военного атташе является серьезным шагом на пути развития оборонного сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Стороны подтвердили, что существует ряд областей, представляющих взаимный интерес, которые должны быть закреплены в соглашениях о сотрудничестве. Была подчеркнута также важность взаимных визитов на высоком уровне.