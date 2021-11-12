Россия поставила в страны СНГ более миллиона тестов на коронавирус

Россия безвозмездно поставила в страны СНГ более миллиона тест-наборов для диагностики COVID и готова и далее оказывать поддержку специалистам-медикам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы безвозмездно направили странам СНГ более миллиона тест-наборов для диагностики инфекции. Российские вакцины поставляются во все государства Содружества. Выполняются договорённости об открытии лицензионных производств на местных площадках", - сказал Мишустин в своём выступлении на заседании Совета глав правительств СНГ.

Он также указал на необходимость принимать меры для прерывания цепочек заболеваемости коронавирусом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Главное здесь - массовая вакцинация граждан. В России мы уделяем этим вопросам самое серьёзное внимание, продолжаем помогать и нашим друзьям по Содружеству", - отметил российский премьер.

Он также добавил, что Россия готова оказывать "научно-методическую поддержку специалистам-медикам".