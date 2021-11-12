Президент Армении принял руководителя Центра макроэкономических исследований НИФИ РФ

Президент Армении Армен Саркисян принял руководителя Центра макроэкономических исследований Научно-исследовательского финансового института

министерства финансов Российской Федерации Самвела Лазаряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Самвел Лазарян представил Армену Саркисяну основные направления деятельности центра. В частности, было отмечено, что Центр осуществляет деятельность в области разработки национально-экономической политики, макроэкономического моделирования, анализа бюджетных и инвестиционных рисков, создания финансовой отчетности. Были затронуты перспективы сотрудничества частного и государственного секторов.

Собеседники обсудили возможность реализации программ Центра макроэкономических исследований НИФИ в Армении. В частности, президент Саркисян призвал Центр к сотрудничеству с соответствующими государственными ведомствами Армении.

Стороны также состоявшегося в конце октября в Дилижане «Армянского саммита мыслей». Самвел Лазарян, который был одним из участников саммита, подчеркнул, что проведение столь масштабных мероприятий в Армении важно с точки зрения представления страны.