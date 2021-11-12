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Назначен новый посол Армении в Германии 

Назначен новый посол Армении в Германии 

Указом президента Республики Армения, Виктор Енгибарян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Федеративной Республике Германия. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям .с общественностью аппарата президента Армении.


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