На территории Армении температура воздуха понизится еще на 4-6 градусов

На территории Армении днем 12-го, с 13-15, ночью 16-го, 17-го ноября ожидается погода без осадков. Днем 16-го ноября в отдельных регионах ожидаются осадки.

Ветер северо-восточный с порывами до 2-5 м/с.

Ночью 13-го ноября температура воздуха понизится еще на 4-6 градусов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в городе Ереван днем 12-го, с 13-17 ноября ожидается погода без осадков.