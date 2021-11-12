Посол Нидерландов в Армении объяснил визит своего коллеги в Азербайджане в город Шуши

Визит посла Королевства Нидерландов в Азербайджане в город Шуши в июле текущего года никоим образом не означает, что Нидерланды легитимизируют или признают нынешнюю ситуацию в Шуши или Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, об этом на форуме в Ереване заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Нидерландов в Армении Нико Схмермерс.

Один из участников форума студентов напомнил, что несколько месяцев назад, 9-10 июля, организовав визит аккредитованных в Баку послов и представителей дипломатического корпуса в оккупированный вооруженными силами Азербайджана город Шуши президент Азербайджана Ильхам Алиев явно пытался придать легитимность силовому урегулированию нагорно-карабахского конфликта, которая сопровождалась военными преступлениями и преступлениями против человечности.

В связи с этим участник форума спросил: «Не считаете ли Вы, что визит посла Нидерландов в Шуши косвенно легитимизирует нарушения международного права, совершенные Азербайджаном?»

В ответ посол Схермерс отметил, что правительство Нидерландов решило дать согласие на поездку в Шуши для ознакомления с ситуацией на месте.

«Любой аккредитованный в Баку посол аккредитован и в Нагорном Карабахе, в отличие от посла, аккредитованного в Ереване. Это, в свою очередь, означает, что мой коллега из Баку может поехать в Шуши или другие места. Понятно, что мы делаем это очень осторожно. Мы, как правительство Нидерландов, решили, что этот визит в Шуши должен состояться, чтобы мы могли получить представление о ситуации в Шуши. Это не означает, что мы будем делать это часто или с легкостью.

И я хочу подчеркнуть, что это не означает, что мы легитимизируем или признаем нынешнюю ситуацию в Шуши или Нагорном Карабахе», - ответил посол Нидерландов в Армении.