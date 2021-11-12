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Министр обороны Армении принял руководителя ереванского офиса Совета Европы

Министр обороны Армении принял руководителя ереванского офиса Совета Европы

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 12 ноября принял руководителя ереванского офиса Совета Европы Мартину Шмидт.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Карапетян поздравил Мартину Шмидт с вступлением в должность главы офиса СЕ и пожелал ей успехов в выполнении ее миссии. Были обсуждены вопросы, связанные с реализацией второго этапа программы «Права человека и женщины в Вооруженных силах Армении», осуществляемой офисом Совета Европы в Ереване. Программа поддерживает проводимую в Вооруженных силах работу по реализации прав военнослужащих и основных свобод, обеспечению равных возможностей для женщин-военнослужащих.

Собеседники подчеркнули важность обеспечения преемственности программы и развития новых направлений сотрудничества.

Программа «Права человека и женщины в Вооруженных силах Армении» способствует развитию военного потенциала военнослужащих, эффективному осуществлению мероприятий, предусмотренных стратегией омбудсмена, а также оказанию экспертной помощи в изучении и совершенствовании законодательства, регулирующего социальные и медицинские права военнослужащих и членов их семей, и др. 


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