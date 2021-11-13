Цены на цветные металлы - 12-11-21

ЛОНДОН, 13 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 12 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.88% и составила 2679.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.13% и составила 9617.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.06% и составила 2354.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.18% и составила 19750.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.26% и составила 37900.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.34% и составила 3250.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 59500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.