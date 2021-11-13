Альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта нет. Румынский депутат

Вице-председатель правящей Национально-Либеральной партии (PNL-Partidul Naţional Liberal) Румынии, цице-председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Бен Они Арделян разместил на своей странице в Facebook запись по случаю 1-й годовщины трехстороннего Заявления от 9 ноября о прекращении 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

«При прямом и косвенном участии некоторых региональных и иностранных игроков эта война привела к тысячам жертв среди военнослужащих и мирных жителей, перемещению десятков тысяч человек, захвату десятков военнопленных и гражданских лиц. Многие исторические и религиозные объекты в результате войны в Нагорном Карабахе были разрушены, повреждены или все еще находятся под угрозой исчезновения.

Будучи убежденными, что альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта нет, стороны должны возобновить политический диалог под эгидой единственного согласованного на международном уровне формата - сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Посему я поддерживаю усилия румынской стороны, которую поддерживают десятьстран-членовЕС, призывая Брюссель играть более активную роль на Южном Кавказе, в частности, сосредоточив внимание на незамедлительном преодолении гуманитарных последствий прошлогодних боевых действий», - как передает Арменпресс, написал Бен Они Арделян.