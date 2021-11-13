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В Японии новая вспышка птичьего гриппа

В Японии новая вспышка птичьего гриппа

Случаи птичьего гриппа зарегистрированы в префектуре Кагосима, Япония. 

Как  передает Арменпресс, генетические анализы, взятые у павших цыплят в одной из птицефабрик Кагосимы, показали наличие штамма птичьего гриппа H5. На птицефабрике будут уничтожены более 38000 птиц.

Объявлен карантин на перемещение цыплят и яиц в радиусе 3 км от фермы. 

Это второй случай птичьего гриппа в Японии в этом сезоне. 

В 2020-2021 годах в Японии произошла крупнейшая в истории страны вспышка птичьего гриппа, в результате которой погибло около 10 миллионов кур.

 


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