В Японии новая вспышка птичьего гриппа

Случаи птичьего гриппа зарегистрированы в префектуре Кагосима, Япония.

Как передает Арменпресс, генетические анализы, взятые у павших цыплят в одной из птицефабрик Кагосимы, показали наличие штамма птичьего гриппа H5. На птицефабрике будут уничтожены более 38000 птиц.

Объявлен карантин на перемещение цыплят и яиц в радиусе 3 км от фермы.

Это второй случай птичьего гриппа в Японии в этом сезоне.

В 2020-2021 годах в Японии произошла крупнейшая в истории страны вспышка птичьего гриппа, в результате которой погибло около 10 миллионов кур.