Беларусь сообщает о переходе группы беженцев в Польшу

До ста беженцев фактически уже находятся на территории Польши, у инженерных заграждений на польско-белорусской границе.

Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

"Вблизи белорусского пункта пропуска "Брузги" находится группа беженцев численностью до 100 человек, фактически на территории Польши", — сказал собеседник агентства.

По данным Беларуси, на границе с Польшей находится около 2000 беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе значительное количество женщин и детей.