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Драка в зале компьютерных игр на улице Молдовакан

Драка в зале компьютерных игр на улице Молдовакан

12 ноября в 00:25 часов в отдел полиции административного округа Еревана Нор Норк поступило сообщение о том, что  на улице Молдовакан началась драка, раздался выстрел.

Как передает Арменпресс, сотрудники отдела уголовного розыска Нор Норка ГУУР  Еревана выяснили, что в 00.20 часов среди группы молодых людей в зале компьютерных игр началась ссора, которая  переросла в дракус побоями  и нанесением телесных повреждений друг другу», - как  передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном полицией. 

Четверо пострадавших отказались от судебно-медицинской экспертизы.

Принимаются меры по выявлению всех участников происшествия. Ведется расследование.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 

 


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