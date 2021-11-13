Драка в зале компьютерных игр на улице Молдовакан

12 ноября в 00:25 часов в отдел полиции административного округа Еревана Нор Норк поступило сообщение о том, что на улице Молдовакан началась драка, раздался выстрел.

Как передает Арменпресс, сотрудники отдела уголовного розыска Нор Норка ГУУР Еревана выяснили, что в 00.20 часов среди группы молодых людей в зале компьютерных игр началась ссора, которая переросла в дракус побоями и нанесением телесных повреждений друг другу», - как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном полицией.

Четверо пострадавших отказались от судебно-медицинской экспертизы.

Принимаются меры по выявлению всех участников происшествия. Ведется расследование.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.