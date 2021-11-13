Главы МИД России и Франции обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи в Париже обсудили урегулирование Нагорного Карабаха в рамках деятельности стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как передает Арменпресс, об этом Лавров заявил во время встречи с журналистами по итогам визита.

Лавров напомнил, что несколько дней назад в Париже состоялась встреча трех сопредседателей Минской группы с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, подчеркнув, что все они выразили свою поддержку Заявлению, подписанному 9 ноября 2020 года между президентом России Путиным,премьер-министром АрменииПашиняном и президентом Азербайджана Алиевым.

Говоря о деталях встречи со своим французским коллегой в Париже, Лавров сказал. «Подчеркнуты достижения российских миротворческих сил в решении ряда гуманитарных вопросов. Отмечен ряд областей, в которых необходимо сделать больше. В связи с этим деятельность сопредседателей в ближайшее время будет сосредоточена на урегулировании гуманитарных вопросов - для создании условий, чтобы армянская и азербайджанская общины в регионе создали атмосферу доверия, решения повседневных вопросов в духе конструктивных компромиссов".