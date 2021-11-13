В Грузии коронавирусом заразились еще 4565 человек, умерли - 78

По состоянию на 13 ноября в Грузии зарегистрировано 4565 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайтstopcov, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 780 391 человек.

В Грузии за последние сутки от коронавируса вылечились еще 2285 пациентов. Всего в стране инфицировано 711 105 человек. Всего в стране от инфекции умерло 10 894 человека.