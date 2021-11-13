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А. Карапетян поручил вести строгий контроль за полным проведением в воинских частях подготовки к зиме

А. Карапетян поручил вести строгий контроль за полным проведением в воинских частях подготовки к зиме

12 ноября министр обороны РА Аршак Карапетян посетил одну из воинских частей, расположенных в юго-восточном направлении Республики Армения.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает министерство, уточняя, что глава Минобороны осмотрел воинские части воинской части, побеседовал с личным составом, ознакомился с социально-бытовыми условиями.

 В завершение визита Аршак Карапетян провел встречу с руководством войсковой части, в ходе которой поручил установить жесткий контроль за полным и безукоризненным проведением подготовки к зиме, создать все необходимые условия для надлежащей службы.


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