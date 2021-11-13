Высший Духовный совет надеется, что НСоставит5-7 января нерабочими

На расширенном заседании Высшегодуховного совета, созванного в Первопрестольном Святом Эчмиадзине 8-13 ноября, с участием епархиальных руководителей Армении было упомянуто обсуждение в парламенте проекта поправок к «Закону о празниках и памятных днях РА» и в контексте - предложению Первопрестольного Святого Эчмиадзина оставить нерабочими дни5-7 января.

Как сообщили Арменпресс из информационной системы Первопрестольного престола, на встрече было отмечено, что в упомянутом проекте законодательных изменений предложение Первопрестольного не включенои не было предметного обсуждения с Армянской Церковью.

"В контексте национальных, духовных, государственных интересов не было дано разумного объяснения инициативе отклонить предложение Первопрестольного Святого Эчмиадзина и исключить указанные дни из списка нерабочих дней.

Участники встречи выразили надежду, что это предложение окажет положительное влияние на парламент, и наши верующиесмогут в канун Рождества и дня Мерелоц свободно направить шаги в церкви, воскурять благовония и возносить молитвы", - говорится в заявлении Святого Престола.