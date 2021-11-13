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16 ноября в некоторых регионах Армении ожидаются осадки

16 ноября в некоторых регионах Армении ожидаются осадки

Днем 13 ноября, 14-15 ноября, ночью 16 ноября, 17-18 ноября в Армении осадков не ожидается. 

Во второй половине дня 16 ноября в некоторых регионах ожидаются осадки.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ветер северо-восточный, 2-5 м / с. Температура воздуха существенно не изменится. 

13 ноября, 14-18 ноября в Ереване осадков не ожидается.


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