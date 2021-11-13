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Возбуждено уголовное дело по инциденту, спровоцированному азербайджанским военнослужащим в районе Шуши

Возбуждено уголовное дело по инциденту, спровоцированному азербайджанским военнослужащим в районе Шуши

В связи с инцидентом, произошедшим около 07:00 часов 13 ноября  2021 г. в результате явной провокации военнослужащего Азербайджанской Республики,в Следственном комитете Республики Арцахвозбуждено уголовное дело.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Следственный комитет Республики Арцах, отметив, что в настоящее время ведется предварительное расследование. 

Дополнительная информация по делу будет предоставлена позже.

Ранее Служба национальной безопасности Арцаха сообщила, что 13 ноября СНБ  Республики Арцах получила информацию о том, что рано утром на межгосударственной трассе Степанакерт-Бердзор, недалеко от КПП Шуши, в ответ на провокационные действия азербайджанских военнослужащих  неизвестный бросил взрывное устройство на участке блокпоста, после чего межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши-Бердзор была двусторонне перекрыта.


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