Covid-19: в Армении подтверждено 882 новых случая заражения, 1668 новых случаев выздоровления

По состоянию на 11:00 часов 14 ноября, в Армении подтверждено 882 новых случая коронавируса, за сутки проведено 9202 теста, выздоровели 1668 пациентов, зарегистрировано 40 смертей.

Как передает Арменпресс, по сообщению Министерства здравоохранения Республики Армения, всего подтверждено 328 963 случая заболевания коронавирусом, из которых 293 760 человек находятся в стадии выздоровления. 26 810 пациентов фактически проходят лечение.

В целом зарегистрировано 7016 случаев смерти от коронавируса. Общее количество смертей от других болезней - 1377.

Всего было проведено 2 246 603 теста.