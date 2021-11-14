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На трассе Малишка-Вайк автомобиль врезался в заграждение: водитель   скончался

На трассе Малишка-Вайк автомобиль врезался в заграждение: водитель   скончался

14 ноября в 00:40 часов  Вайоцдзорское областное управление Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на трассе Малишка-Вайк произошла авария. Есть жертва.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы МЧС РА.

«Выяснилось, что на 131-м км трассы Ереван-Мегри автомобиль KIA (водитель - С.Д., 1989 г.р.) съехал с проезжей части и врезался в ограждение. 

До прибытия спасателей пострадавшего местными силами вынесли из машины и доставили в Ехегнадзорский МЦ, однако аоследний скончался по дороге в больницу, не приходя в сознание», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, спасатели отключили электроэнергию в машине, закрыли вентиль газового баллона, переместили машину на эвакуатор.

 

 

 

 


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