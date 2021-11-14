Время в Ереване: 11:07:36,   15 Ноябрь

Азербайджанский пункт на дороге Капан-Чакатен связан с нарушением прав населения 6 сел Сюника. ЗПЧ

Азербайджанский пункт на дороге Капан-Чакатен связан с нарушением прав населения 6 сел Сюника. ЗПЧ

По оценке Защитника прав человека Республики Армения Армана Татояна, азербайджанский КПП на дороге Капан-Чакатен напрямую связан с грубыми и массовыми нарушениями важнейших жизненных прав населения сел Чакатен, Срашен, Шикаох, Неркин Ханд, Цав, Шишкерт.

Как  передает Арменпресс, об этом  на  странице в Facebook сообщил Защитник прав человека Республики Армения.

«По дороге из Капана в село Чакатен находится азербайджанский «таможенный пункт» или то, что напрямую связано с грубыми и массовыми нарушениями важнейших прав населения сел Чакатен, Срашен, Шикаох, Неркин Ханд, Цав, Шишкерт. То есть — 6 деревень.

Полностью отсутствуют всякие гарантии защиты этих прав — начиная от угрозы права на жизнь, до права свободного передвижения. И без того права человека нарушаются или находятся под угрозой.

 Это абсолютно незаконные действия Азербайджана, не имеющие каких-либо оснований», - говорится в сообщении. 

Согласно источнику, все это обосновано специальными международными отчетами Защитника прав человека РА, а сотрудники Омбудсмена РА будут и дальше представлять факты.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]