Азербайджанский пункт на дороге Капан-Чакатен связан с нарушением прав населения 6 сел Сюника. ЗПЧ
По оценке Защитника прав человека Республики Армения Армана Татояна, азербайджанский КПП на дороге Капан-Чакатен напрямую связан с грубыми и массовыми нарушениями важнейших жизненных прав населения сел Чакатен, Срашен, Шикаох, Неркин Ханд, Цав, Шишкерт.
Как передает Арменпресс, об этом на странице в Facebook сообщил Защитник прав человека Республики Армения.
«По дороге из Капана в село Чакатен находится азербайджанский «таможенный пункт» или то, что напрямую связано с грубыми и массовыми нарушениями важнейших прав населения сел Чакатен, Срашен, Шикаох, Неркин Ханд, Цав, Шишкерт. То есть — 6 деревень.
Полностью отсутствуют всякие гарантии защиты этих прав — начиная от угрозы права на жизнь, до права свободного передвижения. И без того права человека нарушаются или находятся под угрозой.
Это абсолютно незаконные действия Азербайджана, не имеющие каких-либо оснований», - говорится в сообщении.
Согласно источнику, все это обосновано специальными международными отчетами Защитника прав человека РА, а сотрудники Омбудсмена РА будут и дальше представлять факты.
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