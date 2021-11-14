Польша обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за ситуации на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы обсуждаем с Латвией и, в особенности, с Литвой, не запустить ли статью 4 НАТО", - сказал Моравецкий в интервью агентству РАР.

Статья 4 договора о Североатлантическои альянсе предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности.

ТАСС сообщает, что польская погранслужба заметила на белорусской стороне границы признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши. Об этом ведомство сообщило в воскресенье в Twitter.

"После "спокойной" ночи в окрестностях лагеря в Кузнице сейчас мы наблюдаем, что в этом месте находится все больше групп вооруженных офицеров белорусских служб. Мы замечаем движение среди мигрантов. Также появился автомобиль для телетрансляции", - утверждает польская погранохрана.

"Некоторые палатки начинают исчезать. Иностранцы получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб. Видно, что белорусская сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы", - добавили пограничники, заверив, что совместно с польской полицией и армией готовы действовать.

Лагерь появился на белорусской стороне границы с Польшей 8 ноября, когда в район около погранперехода в Кузнице подошли несколько тысяч мигрантов. Они сломали заграждение из колючей проволоки и предприняли попытку перейти границу. После неудачи люди разбили в этом месте палаточный лагерь.

За 2021 год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией. Группы мигрантов периодически пытаются прорваться через заграждения на территорию Польши.

За минувшие сутки таких попыток было несколько, их удалось отразить. Прорваться на территорию Польши удалось 50 мигрантам. Сотрудники полиции задержали 22 гражданина Ирака из этой группы.