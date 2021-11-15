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Тойво Клаара беспокоит эскалация напряженности между Арменией и Азербайджаном

Тойво Клаара беспокоит эскалация напряженности между Арменией и Азербайджаном

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар выразил обеспокоенность ростом напряженности между Арменией и Азербайджаном.

«Я обеспокоен эскалацией напряженности между Арменией и Азербайджаном, происходящей на этой неделе. Важно нейтрализовать, устранить причины, включиться в работу по достижению всеобъемлющего урегулирования», - как передает «Арменпресс», написал Тойво Клаар в Twitter.

На восточном направлении армяно-азербайджанской границы подразделения Вооруженных сил Азербайджана пытались добиться позиционного продвижения. 14 ноября Минобороны Республики Армения заявило, что по состоянию на 19:00 ситуация относительно стабилизировалась.


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