Состояние экс-президента Грузии Саакашвили, который потерял сознание в тюрьме, стабильное
19:58, 18 Ноябрь, 2021
Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который упал в тюрьме, потеряв сознание, стабильное, сообщили в пенитенциарной службе республики.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее адвокат политика Бека Басилая сообщил, что Саакашвили упал и потерял сознание, его унесли на носилках.
"Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное. Скоро реаниматолог сделает комментарий для СМИ", - сказано в заявлении службы.
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