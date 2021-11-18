В 2023 году в Армении будет создана Первоклассная медицинская бригада быстрого реагирования

В сотрудничестве министерства по чрезвычайным ситуациям и министерства здравоохранения при поддержке Всемирной организации здравоохранения и международной неправительственной организации Arbeiter-Samariter-Bund Georgia в Армении стартует процесс формирования Первоклассной медицинской бригады быстрого реагирования. Бригада медиков, проходящая обучение в рамках программы, получит соответствующую квалификацию в 2023 году.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в официальном старте мероприятия приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, министр по чрезвычайным ситуациям Грузии Дмитрий Тодорович, специальный представитель регионального директора ВОЗ в Армении Олег Стороженко, глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с формированием первоклассной медицинской бригады быстрого реагирования: концепция и дорожная карта, функции и обязанности заинтересованных сторон.

В конце мероприятия концепция была утверждена подписанием меморандума.