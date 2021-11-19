Цены на цветные металлы - 18-11-21

ЛОНДОН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 18 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.01% и составила 2596.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.90% и составила 9410.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.88% и составила 2239.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.34% и составила 19200.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.73% и составила 38505.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.68% и составила 3161.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 61550.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.