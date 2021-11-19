СМИ: в Канаде при взрыве на военной базе пострадали 10 человек

До десяти человек возросло число пострадавших в результате взрыва на базе "Комокс" Вооруженных сил Канады на острове Ванкувер (провинция Британская Колумбия). Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

По его данным, медицинская помощь была оказана десяти пострадавшим, четверых доставили в больницу, в том числе одного - на вертолете. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

По предварительным данным, в нежилом здании казармы, где в настоящее время проводятся ремонтные работы, прогремел взрыв бытового газа. Произошло частичное обрушение постройки.