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Столтенберг назвал условие для размещения ядерных вооружений США в Восточной Европе

Столтенберг назвал условие для размещения ядерных вооружений США в Восточной Европе

Американское ядерное оружие может оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от его размещения на своей территории. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в пятницу на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.

"Конечно, Германия должна решать, будет ли [размещено иностранное] ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии", - сказал он.


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