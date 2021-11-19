Лидеры США, Канады и Мексики в ходе саммита обсудили сотрудничество

Президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором призвал совместно бороться с пандемией, экономическим и климатическим кризисом.

Президент США призвал собеседников "покончить с пандемией", "обуздать климатический кризис" и "двигаться к инклюзивному восстановлению экономики". По его словам, совместно можно решить все проблемы, если найти время для разговора друг с другом, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Как лидеры, мы разделяем врожденное понимание того, что наше разнообразие - это огромная сила", - заявил Байден.

Президент Мексики в свою очередь выразил мнение, что экономическая интеграция стран Северной Америки позволит предотвратить экономическое доминирование Китая на региональном рынке.

"Давайте не будем забывать, что в то время как на Мексику, Соединенные Штаты и Канаду приходится 13% мирового рынка, Китай доминирует на 14,4 %, и этот разрыв произошел всего за 30 лет", - сказал Лопес Обрадор, предупредив, что если эта тенденция сохранится, то в 2051 году доля Китая на мировом рынке вырастет до 42%, а доля США, Мексики и Канады снизится до 12%.

Он предложил американскому и канадскому коллегам рассмотреть возможность расширения привлечения в упорядоченном порядке рабочей силы из числа мигрантов, чтобы решить вопрос с нехваткой рабочих рук.

Ранее в Белом доме сообщали, что лидеры Канады и Мексики в ходе саммита с Байденом должны объявить об обязательстве направить миллионы доз вакцины против COVID-19 в страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Кроме того, как сообщалось в СМИ, миграция также должна стать центральной темой обсуждения. По данным одного из осведомленных источников, Байден надеется "объединить усилия" с Канадой и Мексикой для решения проблем миграции, которые, как они признают, не исчезнут в ближайшее время.