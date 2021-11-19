Ковид-статистика Грузии: показатель смертности остается высоким

Показатель смертности вновь высокий - по официальным данным, за последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 63 человека. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Всего в Грузии жертвами коронавируса стали 11 352 человека.

С начала пандемии в стране зафиксирован 804 571 случай заболевания коронавирусом, в том числе за последние 24 часа 4 278 новых случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 154 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 741 470 пациентов.

Больше всех инфицированных в Тбилиси - за последние 24 часа зафиксировано 1 749 новых случаев заболевания.

По регионам ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 715, Шида Картли – 412, Самегрело - Земо Сванети – 334, Квемо Картли – 273, Кахети – 267, Аджария – 155, Самцхе-Джавахети – 114, Мцхета-Мтианети – 110, Гурия – 109, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 40.

На данный момент в Грузии 51 723 активных случая заболевания, из них 6 490 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 630 пациентов тяжелое, из них 381 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 173 пациента помещены в ковид-гостиницы. 44 060 инфицированных проходят курс лечения на дому.

В карантинных зонах остается 41 человек, в самоизоляции – 46 065.

В Грузии за последние сутки сделано 51 298 тестов на коронавирус: 37 273 – на антиген, 20 025 – ПЦР-тестов.

Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 18 ноября, составляет 8,34%, за две недели – 9,52%, за семь дней – 8,99%.

К этому времени в стране сделано 2 082 020 прививок от COVID-19, за последние сутки вакцинировались 7 099 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.