Глава МИД Франции считает, что доверие в отношениях Парижа и Вашингтона не восстановлено

Доверие в отношениях Парижа и Вашингтона, подорванное скандалом вокруг отказа Австралии от контракта на строительство французских подлодок, пока не восстановлено. Как передает Арменпресс, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в опубликованном в пятницу интервью газете Le Monde.

"Сейчас мы находимся в процессе восстановления доверия с США, но мы еще не до конца это сделали", - сказал Ле Дриан. "Были предприняты важные действия, о чем свидетельствовали переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона с американским коллегой Джо Байденом в Риме, а затем встреча французского лидера с вице-президентом [США] Камалой Харрис в Париже", - подчеркнул он.