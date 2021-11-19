В НАТО рассказали о консультациях по кризису на белорусско-польской границе

НАТО проводит постоянные консультации с союзниками по ситуации на границе Польши и Белоруссии, как передает Арменпресс, об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на конференции "НАТО Talk 2021" в Берлине.

"Мы глубоко обеспокоены этой ситуацией на границе. Я говорил с польским президентом, мы этот вопрос неоднократно обсуждали в альянсе, Польша нас держит в курсе ситуации. В НАТО проводятся постоянные консультации по этому вопросу", - сказал он.

С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысячи в октябре, почти 7,7 тысячи в сентябре и более 3,5 тысячи в августе.

На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.