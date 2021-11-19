Делегация НС Армении представил членам ПА ОДКБ заявление армянской стороны об азербайджанской агрессии

Вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян, председатель Постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, член Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам Овик Агазарян, член Постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Артур Давтян и член Постоянной комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Алексей Сандыков 19 ноября по видеосвязи приняли участие в совместном онлайн-заседании постоянных комиссий ПА ОДКБ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, на совместном онлайн-заседании постоянных комиссий ПА ОДКБ обсужден и одобрен представителями парламентов стран-участниц ряд вопросов. Члены армянской делегации представили предложения по некоторым вопросам, которые были приняты.

В ходе встречи А.Кочарян представил своим коллегам заявление армянской стороны об азербайджанской агрессии 16 ноября, ее последствиях и пострадавших.

Подчеркнув важность предотвращения подобных шагов, Кочарян подчеркнул необходимость действенных шагов каждого по безоговорочному и полному выводу азербайджанских вооруженных сил с территории Армении.

Голосование по обсуждаемым законопроектам состоится 29 ноября в ходе пленарного заседания ПА ОДКБ, которое также пройдет по видеосвязи.