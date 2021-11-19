Представлен клип представительницы Армении на международном конкурсе «Детское Евровидение 2021»

Представительница Армении на международном конкурсе «Детское Евровидение 2021» Малена исполнит песню «Ветер, ветер». Как сообщает Арменпресс, клип на песню Малены опубликован на официальной странице конкурса в YouTube.

Автор музыки - Давид Бадалян (Tokionine), авторы слов - Ваграм Петросян, Давид Бадалян, Малена и Давид Церунян. Режиссер клипа - Артур Манукян.

Международный песенный конкурс «Детское Евровидение 2021», в котором примут участие 19 стран, пройдет 19 декабря в Париже.

Конкурс будет транслироваться в прямом эфире Первого канала в 19:00.

14-летняя Малена будет представлять Армению на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение 2021».

Малена должна была представить Армению на «Детском Евровидении» в 2020 году, но из-за объявленного в стране военного положения Первому каналу пришлось отменить участие Армении в международном конкурсе.