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Азербайджан передал армянской стороне тела 3 военнослужащих, погибших в ходе нападения 16 ноября

Азербайджан передал армянской стороне тела 3 военнослужащих, погибших в ходе нападения 16 ноября

Вчера поздно вечером в Шуши азербайджанская сторона при посредничестве российских миротворческих сил передала Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха тела трех военнослужащих ВС Армении, погибших в результате нападения азербайджанских вооруженных сил 16 ноября на восточную границу Армении. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ГСЧС МВД Арцаха, по предварительным данным, тела эвакуированы из административного района села Ишханасар Сюникской области Армении. 

ГСЧС МВД Арцаха 19 ноября доставила тела в Ереван. Информацию об их личностях будет опубликована министерством обороны Армении.


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