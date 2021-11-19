Азербайджан передал армянской стороне тела 3 военнослужащих, погибших в ходе нападения 16 ноября

Вчера поздно вечером в Шуши азербайджанская сторона при посредничестве российских миротворческих сил передала Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха тела трех военнослужащих ВС Армении, погибших в результате нападения азербайджанских вооруженных сил 16 ноября на восточную границу Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ГСЧС МВД Арцаха, по предварительным данным, тела эвакуированы из административного района села Ишханасар Сюникской области Армении.

ГСЧС МВД Арцаха 19 ноября доставила тела в Ереван. Информацию об их личностях будет опубликована министерством обороны Армении.