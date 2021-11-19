Уровень коллективного иммунитета в России превысил 50 процентов

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 50,2%. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявили в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 19 ноября вакцинация первым компонентом проведена 66 400 393 раза, вакцинация полного цикла — 58 713 240 раз", — говорится в сообщении.

Неделей ранее уровень коллективного иммунитета достигал 49%.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в 11 российских регионах этот показатель уже превышает 60%. Это Москва (67,1%), Подмосковье (69,6%), Санкт-Петербург (67,1%), Чечня (63,3%), Карелия (69,6%), Севастополь (70%), Тыва (71%), Чукотка (73,2%), Белгородская (62,5%) и Мурманская (63,2%) области, Ненецкий автономный округ (62,6%).

Она призвала россиян пройти вакцинацию перед новогодними праздниками.

"Многие уже сегодня думают, как провести новогодние каникулы. И чтобы все прошло по плану, в подготовку стоит внести важный пункт: пройти вакцинацию от COVID-19", — цитирует вице-премьера ее аппарат.