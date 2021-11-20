Никол Пашинян и Ильхам Алиев проведут встречу в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о встрече в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита Восточного партнерства ЕС. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении ЕС.

«Председатель Европейского Совета Шарль Мишель 19 ноября в продолжение состоявшихся ранее на этой неделе обсуждений провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по ситуации в регионе и в контексте подготовки саммита Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 15 декабря.

Шарль Мишель предложил принять президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна на встрече в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства.

Лидеры договорились встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить региональную ситуацию и пути преодоления напряженности для процветающего и стабильного Южного Кавказа, который поддерживает ЕС.

В ходе телефонных разговоров лидеры Армении и Азербайджана также договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, которая будет служить механизмом предотвращения инцидентов», - говорится в заявлении ЕС.