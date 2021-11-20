Глава департамента Буш-дю-Ронпринял спикера НС и министра территориального управления Арцаха
14:30, 20 Ноябрь, 2021
Председатель Совета департамента Буш-дю-Рон (Bouches-du-Rhône, Франция) Мартин Вассаль принял находящихся во Франции председателя Национального собрания Республики Арцах Артура Товмасяна и министра территориального управления и инфраструктуры Айка Ханумяна.
Как передаетАрменпресс, министр Ханумян сообщил на своей странице в Facebook, что у них состоялась встреча с председателем департамента Буш-дю-Рон, председателем бывшей метрополии Марсель-Прованс Мартином Вассалем.
Обсуждались перспективы развития децентрализованного сотрудничества между Францией и Арцахом.
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