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52 процентов внешней торговли Ирана приходится на соседние страны

52 процентов внешней торговли Ирана приходится на соседние страны

Представитель таможенной службы Ирана сказал, что на соседние страны приходилось 52% внешней торговли Ирана за последние семь месяцев.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA. 

Внешнеторговый оборот Ирана за последние 7 месяцев составил 54,8 миллиарда долларов. Таможенный представитель добавил, что более 61,46 миллиона тонн (около 28,32 миллиарда долларов), приходится на бизнес сделки с 15 соседними с Ираном странами.

Это показывает, что на долю соседей во внешней торговле Ирана приходится 52%.


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