В результате выстрела противника погиб армянский солдат-срочник
20:54, 22 Ноябрь, 2021
Подразделения вооруженных сил Азербайджана 22 ноября, в районе 18:10 часов, открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра по армянским позициям на армяно-азербайджанской границе, в частности, в районе села Норабак Гегаркуникской области, в результате чего смертельное ранение получил рядовой срочник Сурен Юрикович Сафарян (2002 г. р.). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.
“Министерство обороны Армении разделяет горечь утраты, выражает поддержку членам семьи, родственникам и сослуживцам Сурена Сафаряна”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 19:30 перестрелка прекратилась.
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