Европейские индексы - 22-11-21

МОСКВА, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.27% и составил 16115.69 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.10% и составил 7105.00 пункта, британский FTSE вырос на 0.44% и составил 7255.46 пункта, а российский RTSI снизился на 5.55% и составил 1628.10 пункта.