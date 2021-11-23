В Масисском, Арташатском и Араратском районах туман, все автодороги открыты
09:56, 23 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сказано в сообщении фонда «Дорожный департамент», по состоянию на 09:00 23 ноября в районах Масиса, Арташата и Арарата туман, видимость составляет 100-150 метров.
Как сообщает «Арменпресс», фонд сообщает, что все межгосударственно-республиканские автомобильные дороги открыты.
Во избежание аварий, пробок водителям рекомендуется использовать зимние шины.
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