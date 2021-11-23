В Масисском, Арташатском и Араратском районах туман, все автодороги открыты







Как сообщает



Во избежание аварий, пробок водителям рекомендуется использовать зимние шины. ЕРЕВАН, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сказано в сообщении фонда «Дорожный департамент», по состоянию на 09:00 23 ноября в районах Масиса, Арташата и Арарата туман, видимость составляет 100-150 метров.Как сообщает «Арменпресс» , фонд сообщает, что все межгосударственно-республиканские автомобильные дороги открыты.Во избежание аварий, пробок водителям рекомендуется использовать зимние шины.